ЕС нужно создать европейское ФБР - В.Ишингер
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Европейскому Союзу нужно создать европейский аналог Федерального бюро расследований США. Об этом заявил в интервью Deutsche Welle в среду, 4 января глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, передает УНН.
Отмечается, что по его мнению, следует положить конец ежемесячным объявлениям о "несколько большем обмене данными" в пределах ЕС. Зато нужен значительный шаг.
"Что нам, собственно, нужно - это некое европейское ФБР", - сказал он.
Как сообщал УНН, ФБР открыто обвинило российские разведслужбы во вмешательстве в американские выборы , опубликовав самый полный на сегодняшний день доклад по этому вопросу, включающий примеры вредоносных кодов, использованных в масштабной хакерской кампании.