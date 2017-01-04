ЄС потрібно створити європейське ФБР – В.Ішінгер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Європейському Союзу потрібно створити європейський аналог Федерального бюро розслідувань США. Про це заявив в інтерв'ю Deutsche Welle у середу, 4 січня глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішінгер, передає УНН.
Зазначається, що на його думку, слід покласти край щомісячним оголошенням про "дещо більший обмін даними" в межах ЄС. Натомість потрібен значний крок.
"Що нам, власне, потрібно - це таке собі європейське ФБР", - сказав він.
Як повідомляв УНН, ФБР відкрито звинуватило російські розвідслужби у втручанні в американські вибори, опублікувавши найповнішу на сьогоднішній день доповідь з цього питання, що включає приклади шкідливих кодів, використаних в масштабній хакерській кампанії.