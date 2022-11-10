ЕС планирует наращивать инфраструктуру для лучшей военной мобильности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Европейская Комиссия предложила план действий по поддержке вооруженных сил, чтобы эффективнее перевозить войска и военную технику на внешние границы ЕС и за его пределы, в места, где будут возникать вооруженные конфликты, пишет УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
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"Один из главных уроков поставки оружия и военного оборудования в Украину для борьбы с вторжением россии состоит в том, что каждая секунда имеет значение. Быстрая военная мобильность имеет решающее значение для реагирования на кризисы, возникающие на наших границах и за их пределами", – сказал Боррель.
Детали
Сообщается, что новый план действий по военной мобильности является ответом на призыв Стратегического компаса усилить военную мобильность вооруженных сил ЕС после полномасштабного вторжения россии в Украину. Он будет включать период с 2022 по 2026 годы и включать:
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- Выявление возможных пробелов в инфраструктуре, информирование о будущих действиях для определения приоритетов усовершенствования и интеграции требований к цепи поставок топлива, для поддержания быстрого сообщения крупномасштабных перемещений военных сил;
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- Цифровизация административных процессов, связанных с таможенной логистикой и системами военной мобильности;
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- Меры по защите транспортной инфраструктуры от кибератак и других гибридных угроз;
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- Развитие военно-стратегических транспортных средств для повышения мобильности вооруженных сил воздухом и морем;
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- Повышение энергоэффективности и климатической устойчивости транспортных систем;
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- Усиление сотрудничества с НАТО и ключевыми стратегическими партнерами, такими как США, Канада и Норвегия, одновременно способствуя связи и диалогу с региональными партнерами и странами расширения, такими как Украина, Молдова и Западные Балканы.
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Кроме этого, комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС выделил 9 миллионов евро в поддержку разработки безопасной цифровой военной мобильной системы (SDMMS), предназначенной для прямого и безопасного обмена информацией между запрашивающими и одобряющими правительствами военные перемещения.
В целом, в текущем многолетнем бюджете ЕС на проекты транспортной инфраструктуры двойного назначения было выделено 1,69 миллиарда евро.
Напомним
ЕС создал миссию военной помощи для дальнейшей поддержки ВСУ и соглашается на дальнейшую поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, выделив уже шестой транш помощи в размере 500 млн. евро.