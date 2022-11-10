ЕС планирует наращивать инфраструктуру для лучшей военной мобильности

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"Один из главных уроков поставки оружия и военного оборудования в Украину для борьбы с вторжением россии состоит в том, что каждая секунда имеет значение. Быстрая военная мобильность имеет решающее значение для реагирования на кризисы, возникающие на наших границах и за их пределами", – сказал Боррель.

Детали

Сообщается, что новый план действий по военной мобильности является ответом на призыв Стратегического компаса усилить военную мобильность вооруженных сил ЕС после полномасштабного вторжения россии в Украину. Он будет включать период с 2022 по 2026 годы и включать:



Выявление возможных пробелов в инфраструктуре, информирование о будущих действиях для определения приоритетов усовершенствования и интеграции требований к цепи поставок топлива, для поддержания быстрого сообщения крупномасштабных перемещений военных сил;



Цифровизация административных процессов, связанных с таможенной логистикой и системами военной мобильности;



Меры по защите транспортной инфраструктуры от кибератак и других гибридных угроз;



Развитие военно-стратегических транспортных средств для повышения мобильности вооруженных сил воздухом и морем;



Повышение энергоэффективности и климатической устойчивости транспортных систем;



Усиление сотрудничества с НАТО и ключевыми стратегическими партнерами, такими как США, Канада и Норвегия, одновременно способствуя связи и диалогу с региональными партнерами и странами расширения, такими как Украина, Молдова и Западные Балканы.



Кроме этого, комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС выделил 9 миллионов евро в поддержку разработки безопасной цифровой военной мобильной системы (SDMMS), предназначенной для прямого и безопасного обмена информацией между запрашивающими и одобряющими правительствами военные перемещения.

В целом, в текущем многолетнем бюджете ЕС на проекты транспортной инфраструктуры двойного назначения было выделено 1,69 миллиарда евро.

Напомним

ЕС создал миссию военной помощи для дальнейшей поддержки ВСУ и соглашается на дальнейшую поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, выделив уже шестой транш помощи в размере 500 млн. евро.