ЄС планує нарощувати інфраструктуру для кращої військової мобільності

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"Один із головних уроків постачання зброї та військового обладнання в Україну для боротьби з вторгненням росії полягає в тому, що кожна секунда має значення. Швидка військова мобільність має вирішальне значення для реагування на кризи, що виникають на наших кордонах і за їх межами", - сказав Боррель.

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Повідомляється, що новий план дій щодо військової мобільності є відповіддю на заклик Стратегічного компаса посилити військову мобільність збройних сил ЄС після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він охоплюватиме період з 2022 по 2026 роки та включатиме:



Виявлення можливих прогалин в інфраструктурі, інформування про майбутні дії для визначення пріоритетів удосконалення та інтеграції вимог до ланцюга постачання палива, для підтримки швидкого повідомлення великомасштабних переміщень військових сил;



Цифровізація адміністративних процесів, пов’язаних з митною логістикою та системами військової мобільності;



Заходи із захисту транспортної інфраструктури від кібератак та інших гібридних загроз;



Розвиток військово-стратегічних транспортних засобів для підвищення мобільності збройних сил повітрям і морем;



Підвищення енергоефективності та кліматичної стійкості транспортних систем;



Посилення співпраці з НАТО та ключовими стратегічними партнерами, такими як США, Канада та Норвегія, одночасно сприяючи зв’язку та діалогу з регіональними партнерами та країнами розширення, такими як Україна, Молдова та Західні Балкани.



Крім цього, комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що ЄС виділив 9 мільйонів євро на підтримку розробки безпечної цифрової військової мобільної системи (SDMMS), призначеної для прямого та безпечного обміну інформацією між урядами, які запитують і схвалюють будь-які військові переміщення.

Загалом, у поточному багаторічному бюджеті ЄС на проєкти транспортної інфраструктури подвійного призначення було виділено 1,69 мільярда євро.

Нагадаємо

ЄС створив місію військової допомоги для подальшої підтримки ЗСУ та погоджується на подальшу підтримку України у межах Європейського фонду миру, виділивши вже шостий транш допомоги обсягом 500 млн євро.