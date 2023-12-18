ЕС планирует 1 февраля саммит по бюджету, включая финансирование Украины - Мишель
Киев • УНН
ЕС планирует провести саммит 1 февраля, чтобы обсудить многолетний бюджет с предложенными 50 миллиардами евро для Украины, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
Европейский Союз 1 февраля, как ожидается, проведет саммит для обсуждения своего многолетнего бюджета, включая финансирование для Украины на 50 млрд евро, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в понедельник, пишет УНН.
Мишель утвердительно ответил на вопрос, планируется ли саммит на 1 февраля.
"Президент Европейского Совета Шарль Мишель объявил, что специальный саммит Евросовета состоится 1 февраля 2024 года", - подтвердила спикер главі Евросовета Екатерина Касиндже в X.
Мишель указал на пресс-конференции, что в четверг Евросовет принял "очень важное, историческое решение" по вопросу расширения, в частности, начать переговоры с Украиной.
"Но в то же время также важно принять решение по финансовым вопросам, и поэтому этот саммит (специальный саммит – ред.) нужен. Мы поняли в четверг и в пятницу, что нужно немного больше времени с Венгрией, чтобы попытаться принять решение единогласно , что необходимо для согласования пересмотра MFF (многолетнего бюджета - ред.). И мы намерены очень упорно работать, мы полны решимости снова очень упорно работать в 27 странах-членах, включая Венгрию, чтобы убедить Венгрию достичь... решения финансовых аспектов. И это не только по поддержке для Украины, это более широкий пакет на самом деле", - сказал Мишель.
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ЕС планирует 1 февраля саммит по бюджету, включая финансирование Украины - Мишель
ЕС планирует провести саммит 1 февраля, чтобы обсудить многолетний бюджет с предложенными 50 миллиардами евро для Украины, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
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