Евросоюз поддерживает Украину на пути экономических реформ - Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Европейский Союз полностью поддерживает украинское правительство на пути экономических реформ, а также в борьбе с коррупцией. Об этом сегодня сказала верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместном брифинге с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Хочу воспользоваться возможностью для того, чтобы поблагодарить господина Премьер-министра за его лидерство, за его решимость в его работе. Хочу сказать, что он имеет полную поддержку со стороны Европейского Союза в отношении внедрения экономических реформ", - подчеркнула она.
Ф.Могерини также добавила, что В.Гройсман осознает, насколько важна борьба с коррупцией в Украине, и насколько это важно для инвестиционного климата и бизнес-среды.
"Мы уже имели возможность убедиться даже в этом месяце, относительно положительных результатов его работы. Поэтому хочу еще раз заверить в нашей поддержке на этом пути", - резюмировала Ф.Могерини.
Как сообщал УНН, В.Гройсман и Ф.Могерини обозначили планы украинского правительства по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС на 2018 год.