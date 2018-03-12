Євросоюз підтримує Україну на шляху економічних реформ - Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Європейський Союз повністю підтримує український уряд на шляху економічних реформ, а також у боротьбі з корупцією. Про це сьогодні сказала верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні на спільному брифінгу з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві, передає кореспондент УНН.
“Хочу скористатися можливістю для того, щоб подякувати пану Прем’єр-міністру за його лідерство, за його рішучість у його роботі. Хочу сказати, що він має повну підтримку з боку Європейського Союзу у відношенні впровадження економічних реформ”, — наголосила вона.
Ф.Могеріні також додала, що В.Гройсман свідомий того, наскільки важливою є боротьба з корупцією в Україні, і наскільки це важливо для інвестиційного клімату та бізнес-середовища.
“Ми вже мали можливість переконатися, навіть, у цьому місяці, стосовно позитивних результатів його роботи. Тому хочу ще раз запевнити у нашій підтримці на цьому шляху”, — резюмувала Ф.Могеріні.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман і Ф.Могеріні окреслили плани українського уряду щодо імплементації Угоди про асоціацію з ЄС на 2018 рік.