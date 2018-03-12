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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61866 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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ЕС не признает выборы президента РФ в аннексированном Крыму - Могерини

ЕС не признает выборы президента РФ в аннексированном Крыму - Могерини

Киев  •  УНН

 • 19282 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и считает незаконным проведение там выборов президента РФ. Об этом сказала представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини сегодня на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы не признаем аннексию Крыма, мы будем продолжать внедрять нашу политику в отношении непризнания этой незаконной аннексии, мы также будем продолжать осуждать нарушения международного права, и мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и продолжать санкции в этом отношении", - сказала она.

По словам Ф.Могерини, ЕС призывает Россию соблюдать права человека в Крыму и освободить "пленников Кремля".

"Мы будем призывать к уважению прав человека по всем гражданам, проживающим на этой территории, в том числе и крымских татар, и мы призываем освободить всех, кто был незаконно задержан и содержится за решеткой в ​​Крыму и в России", - сказала она.

Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал ЕС ввести санкции против причастных к организации выборов президента РФ в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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