ЄС не визнає вибори президента РФ в анексованому Криму - Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Євросоюз не визнає незаконну анексію Криму та вважає незаконним проведення там виборів президента РФ. Про це сказала представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні сьогодні на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенко у Києві, передає кореспондент УНН.
“Ми не визнаємо анексію Криму, ми продовжуватимемо впроваджувати нашу політику щодо невизнання цієї незаконної анексії, ми також продовжуватимемо засуджувати порушення міжнародного права, і ми також не визнаємо вибори, які будуть проводитись у Криму, і продовжуватимемо санкції у цьому відношенні”, — сказала вона.
За словами Ф.Могеріні, ЄС закликає Росію дотримуватись прав людини в Криму і звільнити “бранців Кремля”.
“Ми будемо закликати до поваги до прав людини щодо усіх громадян, що проживають на цій території, зокрема і кримських татар, і ми закликаємо звільнити всіх, хто був незаконно утриманий і утримується за ґратами у Криму та в Росії”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко закликав ЄС ввести санкції проти причетних до організації виборів президента РФ в Криму.