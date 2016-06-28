ЕС не будет начинать процесс "развода" без уведомления Великобритании о выходе

"Европа готова начать процесс "развода" даже сегодня, хотя и без энтузиазма. Это не тот сценарий, о котором мы мечтали. У нас есть четкие процедуры, у нас готов план работы. Но я хотел бы очень четко подчеркнуть без предупреждения от Британии, мы не будем начинать переговоры или о процессе развода или о наших будущих отношениях", - заявил Д.Туск.

Как сообщал УНН, Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в сегодня во время саммита ЕС обсудят взаимодействие между НАТО и ЕС, будет представлена ​​стратегия ЕС, а также состояние выполнения Минских договоренностей.