ЄС не розпочинатиме процес "розлучення" без повідомлення Британії про вихід
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Євросоюз готовий розпочати процес “розлучення” з Великою Британією, але без її повідомлення про вихід цей процес не буде запущено. Про це перед самітом ЄС заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає УНН з посиланням на прес-службу Євроради.
"Європа готова почати процес “розлучення” навіть сьогодні, хоча і без ентузіазму. Це не той сценарій, про який ми мріяли. У нас є чіткі процедури, у нас готовий план роботи. Але я хотів би дуже чітко підкреслити: без попередження від Британії, ми не будемо починати будь-які переговори чи про процес розлучення чи про наші майбутні відносини", — заявив Д.Туск.
Як повідомляв УНН, Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що під сьогодні під час саміту ЄС обговорять взаємодію НАТО з ЄС, буде представлена стратегія ЄС, а також стан виконання Мінських домовленостей.