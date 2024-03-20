ЕС направил из 50-миллиардного фонда Украине первый транш в 4,5 млрд евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  124170 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  219137 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142686 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134540 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132613 просмотра

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15 марта 2024, 23:06  •  192030 просмотра

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18 марта 2024, 13:13  •  197344 просмотра
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Папа Франциск вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для посредничества и переговоров, чтобы положить конец "кровавым конфликтам" в Украине и секторе Газа.

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Папа Римский вновь подчеркнул необходимость приложить "все усилия" для прекращения войны в Украине

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В Харькове произошел взрыв.

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В Украине запустили Единую ветеранскую линию для поддержки военных и их семей

Министерство по делам ветеранов и Красный Крест Украины запустили "Единую ветеранскую линию" - единую горячую линию (0 800 505 217), по которой ветераны могут получить доступ к различным услугам, таким как психосоциальная поддержка, льготы, жилье, финансовая помощь, медицинская реабилитация и оцифровка документов.

Общество •   •  10612 просмотра
В Украине запустили Единую ветеранскую линию для поддержки военных и их семей

Работник школы погиб в результате вражеского авиаудара в Сумской области - прокуратура

В результате вражеского авиаудара по Великописаревской громаде Сумской области 19 марта погибла 74-летняя работница школы.

Война •   •  12395 просмотра
Работник школы погиб в результате вражеского авиаудара в Сумской области - прокуратура

CERN откажется от сотрудничества с российскими учеными, в москве ответили

ЦЕРН решил прекратить сотрудничество с российскими учеными, уволив некоторых исследователей из совместных проектов, что Россия осудила как "политизированное, дискриминационное и неприемлемое" в отношении своих ученых.

политика •   •  15663 просмотра
CERN откажется от сотрудничества с российскими учеными, в москве ответили

В результате вчерашнего удара по Бериславу ранена 75-летняя женщина

75-летняя женщина получила ранения во время обстрела российскими войсками города Берислав Херсонской области 19 марта.

Война •   •  15166 просмотра
В результате вчерашнего удара по Бериславу ранена 75-летняя женщина

Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Польские фермеры заблокировали движение автобусов на пограничном пункте пропуска "Медика-Шегини", пропуская только один автобус каждые два часа.

Экономика •   •  16999 просмотра
Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева.

политика •   •  95359 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Глава МИД Украины на следующей неделе посетит Индию - Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию на следующей неделе, чтобы заручиться поддержкой "мирного плана" Украины и оценить экономические, культурные и технологические связи между двумя странами.

Война •   •  16804 просмотра
Глава МИД Украины на следующей неделе посетит Индию - Reuters