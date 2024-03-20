ЕС направил из 50-миллиардного фонда Украине первый транш в 4,5 млрд евро

Европейская комиссия сегодня направила Украине 4,5 млрд евро из 50-миллиардного фонда Ukraine Facility, рассчитанного на четыре года, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Европейская комиссия только что выплатила 4,5 миллиарда евро из фонда Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро - сообщила президент Еврокомиссии в X.

Фон дер Ляйен сделала это заявление во время пресс-конференции с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, который находится в Брюсселе.

"И я рада получить План Украины для увеличения инвестиций и приближения к нашему Союзу", - указала председатель Еврокомиссии.

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