Украина рассчитывает на более 10 млрд долл. поддержки в марте-апреле - НБУ

Украина рассчитывает, что может получить от международных партнеров более 10 млрд долларов в марте-апреле, сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

Глава НБУ указал, что сохраняется риск недостаточности международного финансирования, однако в последнее время наблюдались положительные сдвиги в этом вопросе.

В марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Активизация поступлений внешней помощи в ближайшее время позволит существенно нарастить объем международных резервов - сказал Пышный.

В частности, в конце февраля Совет Европейского Союза утвердил начало программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. В рамках этого инструмента Украина должна получить переходное финансирование в размере 4,5 миллиарда евро уже в марте.

Также, по его словам, Украина достигла соглашения по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом на уровне персонала и ожидает решения Совета директоров Фонда.

МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта