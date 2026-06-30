ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита

ЕС выделил 3,9 миллиарда евро на дроны в рамках 90 миллиардов евро кредита Ukraine Support Loan для Украины, сообщили в Еврокомиссии во вторник, 30 июня, пишет УНН.

Изобретательность Украины лежит в основе её успеха в противостоянии полномасштабному вторжению России. Именно эту изобретательность мы хотим поддержать. Сегодня мы предоставляем первые 3,9 миллиарда евро на передовые технологии беспилотников для укрепления обороны Украины. Далее будет больше - указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

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В Еврокомиссии указали, что "сегодня начинают выплату 3,9 миллиарда евро в качестве первого платежа в рамках первого транша примерно в 6 миллиардов евро, предназначенного для закупки беспилотников, ключевых возможностей, которые позволяют Украине противостоять агрессивной войне России".



Этот транш направляют после первого транша ЕС в 3,2 миллиарда евро Украине в рамках целевой программы макрофинансовой помощи 25 июня.

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"Дальнейшие платежи будут осуществляться в ближайшие дни, пока первый транш на беспилотники не будет полностью покрыт в соответствии с платёжными запросами Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, "в соответствии с Регламентом о кредите Ukraine Support Loan, Еврокомиссия проверяет контракты, предоставленные в подтверждение этого запроса. Эти проверки гарантируют, что финансовая помощь используется для закупок, согласованных с Еврокомиссией и государствами-членами".

"Следующие выплаты будут продолжать покрывать закупку беспилотников, а также распространяться на боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны, что отражает непоколебимую приверженность Союза устойчивости Украины перед лицом продолжающейся агрессии России".

Все расходы, как отмечается, "подлежат согласованным условиям и мониторингу".

С начала войны России против Украины, ЕС и его государства-члены предоставили Украине и украинцам общую поддержку на сумму 211,3 миллиарда евро, включая 3,8 миллиарда евро из доходов от обездвиженных российских активов.

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