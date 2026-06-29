Правительство определилось, как будут использовать средства ЕС на вооружение
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок использования средств ЕС в рамках спецзайма на оборонно-промышленную способность Украины. Средства направят на закупку оружия и финансирование украинских производителей.
Кабинет министров утвердил порядок использования средств Европейского Союза, привлеченных в рамках спецзайма на поддержку оборонно-промышленной способности Украины в 2026-2027 годах. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник в соцсетях, передает УНН.
Правительство утвердило порядок использования средств Европейского Союза, привлеченных в рамках спецзайма на поддержку оборонно-промышленной способности Украины в 2026-2027 годах. Это позволит направить привлеченные от ЕС средства на закупку оружия, военной техники и оборудования для нужд украинского войска. Европейские средства направят не только на импорт вооружения, но и на прямое финансирование контрактов с украинскими производителями
Детали
По ее словам, закупки будут проводиться, в частности, через международные организации по их процедурам, что ускорит доставку важных компонентов и готового вооружения.
Вводится также мониторинг, контроль, аудит и отчетность в соответствии с требованиями Европейского Союза, что обеспечит прозрачное и наиболее эффективное использование привлеченных средств.
"Соглашение о Ukraine Support Loan было подписано и ратифицировано в конце мая. Это кредитный инструмент Европейского Союза объемом до €90 млрд, рассчитанный на 2026-2027 годы. Из этой суммы €60 млрд будет направлено на оборонные нужды Украины. Уже в текущем году ожидается €28,3 млрд оборонной поддержки в рамках Ukraine Support Loan", - указала Премьер.
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