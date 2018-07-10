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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 66355 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108340 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129502 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136656 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172578 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154330 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141819 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 118361 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС предоставил 5 млн евро населению Чернобыльской зоны

ЕС предоставил 5 млн евро населению Чернобыльской зоны

Киев  •  УНН

 • 11614 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. ЕС предоставил 5 млн евро помощи населению, проживающему вблизи Чернобыльской зоны отчуждения, передает УНН со ссылкой на Представительство Европейского Союза в Украине.

“Европейский Союз выделил 5 млн евро на медицинское и лабораторное оборудование для больницы, информационный центр, теплицу, установку для сжигания лесных отходов, радиологическое картографирование территории и регулярное медицинское обследование детей Иванковского района”, — говорится в сообщении.

Депутат Европейского парламента Мишель Ривази отметила, что пять миллионов человек живут на загрязненной территории размером 150 тыс. кв. км.

“Международная поддержка не должна ограничиваться безопасностью ядерных реакторов и должна также сосредотачиваться на людях, их здоровье и условиях, в которых они живут”, — подчеркнула она.

Напомним, Украина и ЕИБ подписали соглашение на 75 млн евро по повышению безопасности дорог в украинских городах.

Украинские Национальные Новости

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