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ЄС надав 5 млн євро населенню Чорнобильської зони

ЄС надав 5 млн євро населенню Чорнобильської зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. ЄС надав 5 млн євро допомоги населенню, що мешкає поблизу Чорнобильської зони відчуження, передає УНН з посиланням на Представництво Європейського Союзу в Україні.

“Європейський Союз виділив 5 млн євро на медичне та лабораторне обладнання для лікарні, інформаційний центр, теплицю, установку для спалювання лісових відходів, радіологічне картографування території та регулярне медичне обстеження дітей Іванківського району”, — йдеться у повідомленні.

Депутат Європейського парламенту Мішель Рівазі зазначила, що п’ять мільйонів людей живуть на забрудненій території розміром 150 тисяч кв. км.

“Міжнародна підтримка не повинна обмежуватись безпекою ядерних реакторів і має так само зосереджуватися на людях, їхньому здоров’ї та умовах, в яких вони живуть”, — наголосила вона.

Нагадаємо, Україна та ЄІБ підписали угоду на 75 млн євро щодо підвищення безпеки доріг в українських містах.

Українські Національні Новини

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