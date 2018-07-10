ЄС надав 5 млн євро населенню Чорнобильської зони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. ЄС надав 5 млн євро допомоги населенню, що мешкає поблизу Чорнобильської зони відчуження, передає УНН з посиланням на Представництво Європейського Союзу в Україні.
“Європейський Союз виділив 5 млн євро на медичне та лабораторне обладнання для лікарні, інформаційний центр, теплицю, установку для спалювання лісових відходів, радіологічне картографування території та регулярне медичне обстеження дітей Іванківського району”, — йдеться у повідомленні.
Депутат Європейського парламенту Мішель Рівазі зазначила, що п’ять мільйонів людей живуть на забрудненій території розміром 150 тисяч кв. км.
“Міжнародна підтримка не повинна обмежуватись безпекою ядерних реакторів і має так само зосереджуватися на людях, їхньому здоров’ї та умовах, в яких вони живуть”, — наголосила вона.
Нагадаємо, Україна та ЄІБ підписали угоду на 75 млн євро щодо підвищення безпеки доріг в українських містах.