ЕС на фоне пандемии запускает э-кошелек для цифровой идентификации

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 33711 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 71100 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 87435 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 246765 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 141519 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 412816 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 320467 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216799 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245781 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256000 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 15692 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 14974 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 15269 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 13909 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 24824 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 14387 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 25801 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 147388 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 246765 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 412816 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15792 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 24369 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53442 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 77355 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62070 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ЕС на фоне пандемии запускает э-кошелек для цифровой идентификации

Киев • УНН

 • 17527 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Европейская комиссия в четверг объявила о планах создания электронного кошелька для цифровой идентификации, который позволит европейцам доступ к государственным и частным услуг через свой мобильный телефон, в то время как пандемия COVID-19 указала на необходимость удобных для пользователя онлайн-сервисов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике евроинститута.

ЕС на фоне пандемии запускает э-кошелек для цифровой идентификации

Цитата:

"Граждане смогут подтвердить свою личность и обмениваться электронными документами со своих электронных кошельков для цифровой идентификации European Digital Identity одним нажатием кнопки на телефоне. Они смогут получить доступ к онлайн-сервисам с помощью цифровой идентификации, полученной в родной стране, котороая будет признана во всей Европе", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ЕК, крупные платформы должны будут принимать использование электронных кошельков European Digital Identity по запросу пользователя, например, для подтверждения своего возраста. Использование кошелька European Digital Identity всегда будет осуществляться по выбору пользователя.

Цифровой кошелек позволит европейцам цифровую идентификацию при доступе к государственным и частным услугам, таких как доступ к банковскому счету, подача заявки на кредит, предоставление налоговых деклараций и поступление в университет.

"European Digital Identity позволит нам в любом государстве-члене ЕС действовать так же, как в родной стране, без каких-либо дополнительных затрат и с меньшим количеством препятствий. Будь то аренда, или открытие банковского счета за пределами родной страны. И делать это безопасным и прозрачным способом. Таким образом, мы решим, каким объемом информации о себе мы хотим поделиться с кем бы то ни было и с какой целью", - прокомментировала исполнительный вице-президент ЕК, ответственная за цифровую экономику и общество Маргрет Вестагер.

Ожидается, что выгоды ЕС от внедрения электронного кошелька будуть составлять от 3,9 до 9,6 млрд евро и от 5000 до 27 000 рабочих мест в течение пяти лет.

Этот шаг в то же время направлен на противодействие проблемам конфиденциальности и защиты данных, связанных с цифровыми кошельками, предлагаемыми Apple, Google, Thales и финансовыми учреждениями, отмечает Reuters.

Украинский опыт

27 сентября 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) представило бренд цифрового государства "Дія". Было объявлено о запуске соответствующих сайта и сервисов для получения государственных услуг онлайн. Одна из главных целей Минцифры - оцифровать 100% государственных услуг за 3 года.

23 августа 2021 года вступает в действие закон о запуске в Украине электронных паспортов. Как отметил министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, наше государство стало первой в мире страной, принявшей соответствующую инициативу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84