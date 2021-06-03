ЕС на фоне пандемии запускает э-кошелек для цифровой идентификации

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"Граждане смогут подтвердить свою личность и обмениваться электронными документами со своих электронных кошельков для цифровой идентификации European Digital Identity одним нажатием кнопки на телефоне. Они смогут получить доступ к онлайн-сервисам с помощью цифровой идентификации, полученной в родной стране, котороая будет признана во всей Европе", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ЕК, крупные платформы должны будут принимать использование электронных кошельков European Digital Identity по запросу пользователя, например, для подтверждения своего возраста. Использование кошелька European Digital Identity всегда будет осуществляться по выбору пользователя.

Цифровой кошелек позволит европейцам цифровую идентификацию при доступе к государственным и частным услугам, таких как доступ к банковскому счету, подача заявки на кредит, предоставление налоговых деклараций и поступление в университет.

"European Digital Identity позволит нам в любом государстве-члене ЕС действовать так же, как в родной стране, без каких-либо дополнительных затрат и с меньшим количеством препятствий. Будь то аренда, или открытие банковского счета за пределами родной страны. И делать это безопасным и прозрачным способом. Таким образом, мы решим, каким объемом информации о себе мы хотим поделиться с кем бы то ни было и с какой целью", - прокомментировала исполнительный вице-президент ЕК, ответственная за цифровую экономику и общество Маргрет Вестагер.

Ожидается, что выгоды ЕС от внедрения электронного кошелька будуть составлять от 3,9 до 9,6 млрд евро и от 5000 до 27 000 рабочих мест в течение пяти лет.

Этот шаг в то же время направлен на противодействие проблемам конфиденциальности и защиты данных, связанных с цифровыми кошельками, предлагаемыми Apple, Google, Thales и финансовыми учреждениями, отмечает Reuters.

Украинский опыт

27 сентября 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) представило бренд цифрового государства "Дія". Было объявлено о запуске соответствующих сайта и сервисов для получения государственных услуг онлайн. Одна из главных целей Минцифры - оцифровать 100% государственных услуг за 3 года.

23 августа 2021 года вступает в действие закон о запуске в Украине электронных паспортов. Как отметил министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, наше государство стало первой в мире страной, принявшей соответствующую инициативу.