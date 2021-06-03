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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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ЄС на тлі пандемії запускає е-гаманець для цифрової ідентифікації

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Європейська комісія у четвер оголосила про плани створення електронного гаманця для цифрової ідентифікації, який дозволить європейцям отримувати доступ до державних і приватних послуг через свій мобільний телефон, у той час як пандемія COVID-19 вказала на необхідність зручних для користувача онлайн-сервісів. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке євроінституції.

ЄС на тлі пандемії запускає е-гаманець для цифрової ідентифікації

Цитата:

"Громадяни зможуть підтвердити свою особу і обмінюватися електронними документами зі своїх електронних гаманців для цифрової ідентифікації European Digital Identity одним натисканням кнопки на своєму телефоні. Вони зможуть отримати доступ до онлайн-сервісів за допомогою цифрової ідентифікації, отриманої у рідній країні, яка буде визнана у всій Європі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили у ЄК, дуже великі платформи повинні будуть приймати використання електронних гаманців European Digital Identity за запитом користувача, наприклад, для підтвердження свого віку. Використання гаманця European Digital Identity завжди буде здійснюватися за вибором користувача.

Цифровий гаманець дозволить європейцям цифрово ідентифікувати себе при доступі до державних та приватних послуг, таких як доступ до банківського рахунку, подання заявки на позику, подання податкових декларацій та вступ до університету.

"European Digital Identity дозволить нам в будь-якій державі-члені ЄС діяти так само, як у рідній країні, без будь-яких додаткових витрат і з меншою кількістю перешкод. Хоч оренда квартири, хоч відкриття банківського рахунку за межами рідної країни. І робити це безпечним і прозорим способом. Таким чином, ми вирішимо, яким обсягом інформації про себе ми хочемо поділитися, з ким і з якою метою", - прокоментувала виконавчий віце-президент ЄК, відповідальна за цифрову економіку та суспільство Маргрет Вестагер.

Очікується, що вигоди ЄС від впровадження електронного гаманця становитимуть від 3,9 до 9,6 млрд євро і від 5000 до 27 000 робочих місць протягом п'яти років.

Цей крок водночас спрямований на протидію проблемам конфіденційності та захисту даних, пов’язаних із цифровими гаманцями, пропонованими Apple, Google, Thales та фінансовими установами, відзначає Reuters.

Український досвід

27 вересня 2019 року Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифра) презентувало бренд цифрової держави "Дія". Було оголошено про запуск відповідних сайту і сервісів для отримання державних послуг онлайн. Одна з головних цілей Мінцифри — оцифрувати 100% державних послуг за 3 роки.

23 серпня 2021 року набуде чинності закон щодо запуску в Україні електронних паспортів. Як зазначив міністр з питань цифрової трансформації України Михайло Федоров, наша держава стала першою в світі країною, що ухвалила відповідну ініціативу.

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