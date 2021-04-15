Зеленський підписав закон, який прирівнює е-паспорти до паперових

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус“ № 1368-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що закон, що його підписав Глава держави, закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Зазначається, що е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги — захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

“Сьогодні близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами (цифровими образами ID-карток) через мобільний додаток порталу державних послуг “Дія”, — інформує ОПУ.

Так, закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 4355 щодо використання електронних паспортів. Відповідне рішення підтримали 302 народних депутати України.



Як зазначив міністр з питань цифрової трансформації України Михайло Федоров, наша держава стала першою в світі країною, що ухвалила відповідну ініціативу.

Довідково

Варто зазначити, що в Україні використання цифрових паспортів почали тестувати у додатку “Дія” у березні 2020 року.

У квітні 2020 року уряд схвалив їх використання в додатку “Дія”.

На сьогодні за допомогою е-паспортів можна користуватись перельотами по Україні, відкривати банківські рахунки та проводити касові операції в банках.