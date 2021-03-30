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Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до звичайних

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада у вівторок ухвалила у другому читанні законопроект № 4355 щодо використання електронних паспортів. Відповідне рішення підтримали 302 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Деталі

Проект закону розроблено з метою закріплення на законодавчому рівні можливості використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у е-паспорті та е-паспорті для виїзду за кордон.

Законопроектом передбачається закріпити на рівні закону України визначення таких понять як "е-паспорт" та "е-паспорт для виїзду за кордон", а також можливість використання е-паспортів громадянами України після 2021 року.

Доповнення

Як зазначив міністр з питань цифрової трансформації України Михайло Федоров, наша держава стала першою в світі країною, що ухвалила відповідну ініціативу.

"Ми перша в світі країна яка прирівняла електронні паспорти до звичайних!", - написав він у Telegram-каналі.

Довідково

Варто зазначити, що в Україні використання цифрових паспортів почали тестувати у додатку “Дія” у березні 2020 року.

У квітні 2020 року уряд схвалив їх використання в додатку "Дія".

На сьогодні за допомогою е-паспортів можна користуватись перельотами по Україні, відкривати банківські рахунки та проводити касові операції в банках.

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