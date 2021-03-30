Україна першою в світі прирівняла електронні паспорти до звичайних
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада у вівторок ухвалила у другому читанні законопроект № 4355 щодо використання електронних паспортів. Відповідне рішення підтримали 302 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Деталі
Проект закону розроблено з метою закріплення на законодавчому рівні можливості використання громадянами України відображення в електронній формі інформації, що міститься у е-паспорті та е-паспорті для виїзду за кордон.
Законопроектом передбачається закріпити на рівні закону України визначення таких понять як "е-паспорт" та "е-паспорт для виїзду за кордон", а також можливість використання е-паспортів громадянами України після 2021 року.
Доповнення
Як зазначив міністр з питань цифрової трансформації України Михайло Федоров, наша держава стала першою в світі країною, що ухвалила відповідну ініціативу.
"Ми перша в світі країна яка прирівняла електронні паспорти до звичайних!", - написав він у Telegram-каналі.
Довідково
Варто зазначити, що в Україні використання цифрових паспортів почали тестувати у додатку “Дія” у березні 2020 року.
У квітні 2020 року уряд схвалив їх використання в додатку "Дія".
На сьогодні за допомогою е-паспортів можна користуватись перельотами по Україні, відкривати банківські рахунки та проводити касові операції в банках.