ЕС должен открыть глаза относительно действий враждебных государств, как Россия - Мэй

"Сегодняшний саммит - о подведении итогов и взгляд в будущее, чтобы увидеть, как мы вместе можем решать проблемы, как в области безопасности, так и в развитии", - сказала Т.Мэй.

"Мы должны открыть глаза относительно действий враждебных государств, таких как Россия, угрожающих потенциальному разрастанию восточного соседства и которые пытаются разделить нашу коллективную силу", - добавила она.

Поэтому, по словам Т.Мэй, сегодня она ожидает "обновления обязательств европейских стран" относительно совместной работе для решения этих проблем как в области безопасности, так и в области развития.

Она также отметила, что Великобритания по-прежнему готова к лидирующей роли в обеспечении безопасности Европы. "Мы можем покидать ЕС, но не покидаем Европу", - добавила Т.Мэй.

Напомним, глава Еврокомиссии заявил, что тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС.