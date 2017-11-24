ЕС должен открыть глаза относительно действий враждебных государств, как Россия - Мэй

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 8835 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22060 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 30521 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 30406 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 97853 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86137 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96051 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123707 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115881 просмотра

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ЕС должен открыть глаза относительно действий враждебных государств, как Россия - Мэй

ЕС должен открыть глаза относительно действий враждебных государств, как Россия - Мэй

Киев  •  УНН

 • 10900 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Страны ЕС должны открыть глаза относительно действий враждебных государств, таких как Россия, угрожающих потенциальному разрастанию восточного соседства. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед заседанием саммита Восточного партнерства в Брюсселе, передает УНН.

"Сегодняшний саммит - о подведении итогов и взгляд в будущее, чтобы увидеть, как мы вместе можем решать проблемы, как в области безопасности, так и в развитии", - сказала Т.Мэй.

"Мы должны открыть глаза относительно действий враждебных государств, таких как Россия, угрожающих потенциальному разрастанию восточного соседства и которые пытаются разделить нашу коллективную силу", - добавила она.

Поэтому, по словам Т.Мэй, сегодня она ожидает "обновления обязательств европейских стран" относительно совместной работе для решения этих проблем как в области безопасности, так и в области развития.

Она также отметила, что Великобритания по-прежнему готова к лидирующей роли в обеспечении безопасности Европы. "Мы можем покидать ЕС, но не покидаем Европу", - добавила Т.Мэй.

Напомним, глава Еврокомиссии заявил, что тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС.

Украинские Национальные Новости

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