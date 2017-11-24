ЄС має відкрити очі щодо дій ворожих держав, як Росія - Мей

"Сьогоднішній саміт - про підведення підсумків і погляд у майбутнє, щоб побачити, як ми разом можемо вирішувати проблеми, як в області безпеки, так і в розвитку", - сказала Т.Мей.

"Ми повинні відкрити очі щодо дій ворожих держав, таких як Росія, які загрожують потенційному розростанню східного сусідства і які намагаються розділити нашу колективну силу", - додала вона.

Тож, зі слів Т.Мей, сьогодні вона очікує на "оновлення зобов'язань європейських країн" щодо спільної роботи задля розв'язання цих проблем як в області безпеки, так і в області розвитку.

Вона також наголосила на тому, що Британія як і раніше готова до провідної ролі у забезпеченні безпеки Європи. "Ми можемо покидати ЄС, але не покидаємо Європу", - додала Т.Мей.

Нагадаємо, голова Єврокомісії заявив, що тема саміту Східного партнерства не у приєднанні до ЄС.