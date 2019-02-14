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ЕС имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных

Киев  •  УНН

 • 9145 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вчера Людмила Денисова имела разговор с Люком Девинем, директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ и Дирком Шубелем, начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ, во время которой европейские дипломаты заверили, что ЕС имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Имела возможность пообщаться с Люком Девинем, директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ и Дирком Шубелем, начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ. Во время разговора европейские дипломаты заверили, что ЕС имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных", - написала Денисова.

Она добавила, что европейские дипломаты уверены, что наши моряки имеют право на защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Также, ожидают от РФ предоставление надлежащей медицинской помощи раненым и беспрепятственного доступа к ним консульских сотрудников.

"Основным требованием к РФ остается немедленное и безусловное освобождение 24 захваченных военнопленных моряков, что предусмотрено Третьей Женевской Конвенции", - добавила Денисова.

Также обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных и предоставления им немедленной медицинской помощи. Люк Девин сообщил, что недавно его представители встретились с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в совершении государственной измены.

"Украинская сторона готова обеспечить эти условия только по возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенного Павла Гриба, который находится в сверхкритическом состоянии", - написала омбудсмен.

Европейский Союз также неизменную позицию относительно свободного прохода всех судов через Керченский пролив.

Напомним, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалкьова посетила украинских пленных моряков в СИЗО "Лефортово" и убедилась в необходимости предоставления трем из них медицинской помощи.

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