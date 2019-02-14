КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вчера Людмила Денисова имела разговор с Люком Девинем, директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ и Дирком Шубелем, начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ, во время которой европейские дипломаты заверили, что ЕС имеет четкую позицию относительно украинских военнопленных. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.