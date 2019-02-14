КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вчора Людмила Денісова мала розмову з Люком Девінем, Директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного Партнерства і РФ та Дірком Шубелем, начальником відділу РФ Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного Партнерства і РФ, під час якої європейські дипломати запевнили, що ЄС має чітку позицію щодо українських військовополонених. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.