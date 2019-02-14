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ЄС має чітку позицію щодо українських військовополонених

ЄС має чітку позицію щодо українських військовополонених

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вчора Людмила Денісова мала розмову з Люком Девінем, Директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного Партнерства і РФ та Дірком Шубелем, начальником відділу РФ Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного Партнерства і РФ, під час якої європейські дипломати запевнили, що ЄС має чітку позицію щодо українських військовополонених. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Мала можливість поспілкуватися з Люком Девінем, Директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного Партнерства і РФ та Дірком Шубелем, начальником відділу РФ Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного Партнерства і РФ. Під час розмови європейські дипломати запевнили, що ЄС має чітку позицію щодо українських військовополонених", - написала Денісова.

Вона додала, що європейські дипломати переконані, що наші моряки мають право на захист згідно норм міжнародного гуманітарного права. Також, очікують від РФ надання належної медичної допомоги пораненим та безперешкодного доступу до них консульських співробітників.

"Основною вимогою до РФ залишається негайне та безумовне звільнення 24 захоплених військовополонених моряків, що передбачено Третьою Женевською Конвенцією", - додала Денісова.

Також обговорили питання звільнення українських політв’язнів та надання їм негайної медичної допомоги. Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

"Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані", - написала омбудсмен.

Європейський Союз також має незмінну позицію щодо вільного проходу всіх суден через Керченську протоку.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалкьова відвідала українських полонених моряків  у СІЗО "Лефортово" та пересвідчилась у необхідності надання трьом з них медичної допомоги.

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