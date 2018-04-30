ЕС хочет ввести санкции до 5 человек, которые организовали выборы Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Европейский Союз намерен заморозить активы пяти ответственных за организацию выборов президента России в аннексированном Крыму. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пяти человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Санкции утвердят министры ЕС в середине мая", - написал журналист.
Как сообщал УНН, Херсонский городской суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей гражданке Украины, подозреваемой в государственной измене за организацию и проведение выборов президента России в Крыму.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде проект закона, которым предусматривается потеря украинского гражданства человеком, который принимал участие в "выборах" в аннексирована Крыму.