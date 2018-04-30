ЄС хоче ввести санкції до 5 осіб, які організували вибори Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Європейський Союз має намір заморозити активи п’ятьох відповідальних за організацію виборів президента Росії в анексованому Криму. Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"ЄС має намір заморозити активи та заборонити візи для п’ятьох людей, які відповідальні за організацію виборів президента Росії в Криму у березні. Санкції затвердять міністри ЄС у середині травня", - написав журналіст.
Як повідомляв УНН, Херсонський міський суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянці України, підозрюваній у державній зраді за організацію та проведення виборів президента Росії у Криму.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді проект закону, яким передбачається втрата українського громадянства людиною, яка брала участь у “виборах” в анексованому Криму.