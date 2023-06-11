ЕС хочет предоставить более 1 млрд евро помощи Тунису из-за всплеска миграции

Детали

Об этом предложении объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Тунис вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Наибольшую обеспокоенность вызывает миграция через Средиземное море.

Из-за растущего беспокойства в Европе относительно стабильности Туниса ЕС прибегает к последней попытке крупных доноров убедить президента Каиса Саида согласиться на условия финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,9 миллиарда долларов.

Саид пока отвергал предложения, первоначально сделанные его собственным правительством, по сокращению субсидий и реструктуризации убыточных государственных компаний, говоря, что это грозит социальным взрывом.

Тунисские государственные СМИ цитируют Саида, который сказал, что он «подтвердил» во время встречи с европейскими лидерами, что «решения не могут быть в форме диктата, и МВФ должен пересмотреть свои рецепты».

Доноры говорят, что время для Туниса согласиться на займ и предотвратить коллапс своих государственных финансов почти прошло, но они не желают одалживать ему деньги без заверения полной стоимости реформ, которые могли бы позволить ему погасить свои долги.

Переговоры по любому измененному соглашению с МВФ могут занять еще несколько месяцев.