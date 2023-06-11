ЄС хоче надати понад 1 млрд євро допомоги Тунісу через сплеск міграції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У неділю Європейський Союз заявив, що може позичити Тунісу понад 1 мільярд євро, щоб допомогти відновити економіку, яка постраждала, та врятувати державні фінанси і впоратися з міграційною кризою, пише Reuters, передає УНН.
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Про цю пропозицію оголосила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Тунісу разом із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Найбільшу стурбованість викликає міграція через Середземне море.
Через зростання занепокоєння в Європі щодо стабільності Тунісу ЄС вдається до останньої спроби великих донорів переконати президента Каїса Саїда погодитися на умови фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,9 мільярда доларів.
Саїд поки що відкидав пропозиції, спочатку зроблені його власним урядом, щодо скорочення субсидій і реструктуризації збиткових державних компаній, кажучи, що це загрожує соціальним вибухом.
Туніські державні ЗМІ цитують Саїда, який сказав, що він «підтвердив» під час зустрічі з європейськими лідерами, що «рішення не можуть бути у формі диктату, і МВФ повинен переглянути свої рецепти».
Донори кажуть, що час для Тунісу погодитися на позику та запобігти колапсу своїх державних фінансів майже минув, але вони не бажають позичати йому гроші без запевнення повної вартості реформ, які могли б дозволити йому погасити свої борги.
Переговори щодо будь-якої зміненої угоди з МВФ можуть зайняти ще кілька місяців.