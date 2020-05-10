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ЕС и Великобритания проведут следующий раунд переговоров по новым отношениям

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Великобритания и Европейский Союз в понедельник, 11 мая, начинают третий раунд переговоров о торгово-экономические отношения после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

ЕС и Великобритания проведут следующий раунд переговоров по новым отношениям

Видеоконференция между официальным представителем Евросоюза на переговорах с Британией Мишелем Барнье и его британским коллегой Дэвидом Фростом состоится после обеда, а уже в последующие дни по отдельным темам между собой общаться эксперты. О результатах переговоров сообщат 15 мая.

Предыдущие раунды переговоров, которые состоялись в этом в марте, не принесли весомых результатов. Стороны не смогли прийти к согласию относительно таких аспектов, как сохранение условий для свободной и честной конкуренции, а также соблюдение европейских стандартов и норм. Нерешенным остался и вопрос о рыбной ловле, ведь Лондон настаивает на своем праве на жесткий контроль деятельности европейских рыболовных судов в британских водах.

Кроме того, правительство Бориса Джонсона настаивает на том, чтобы обсуждать вопросы двустороннего доступа к британских и европейских вод на ежегодной основе. Спор вызвал и пункт в переговорах о готовности Лондона признавать юрисдикцию Европейского суда и Европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ). Представители Великобритании пока отказались от признания юрисдикции этих инстанций.

Напомним, 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Европейского Союза. Согласно договоренности, на время переходного периода королевство остается участником внутреннего рынка ЕС и Таможенного союза, а стороны тем временем договариваются о заключении торгового соглашения.

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