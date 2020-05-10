ЄС і Велика Британія проведуть наступний раунд переговорів щодо нових відносин

Відеоконференція між офіційним представником Євросоюзу на переговорах з Британією Мішелем Барньє та його британським колегою Девідом Фростом відбудеться пообіді, а вже наступними днями щодо окремих тем між собою спілкуватимуться експерти. Про результати переговорів повідомлять 15 травня.

Попередні раунди переговорів, що відбулись щодо цього у березні, не принесли вагомих результатів. Сторони не змогли порозумітися щодо таких аспектів, як збереження умов для вільної й чесної конкуренції, а також дотримання європейських стандартів і норм. Невирішеним залишилося й питання щодо рибної ловлі, адже Лондон наполягає на своєму праві на жорсткий контроль діяльності європейських риболовних суден у британських водах.

Крім того, уряд Бориса Джонсона наполягає на тому, щоб обговорювати питання двостороннього доступу до британських та європейських вод на щорічній основі. Суперечку викликав і пункт у переговорах про готовність Лондона визнавати юрисдикцію Європейського суду та Європейського суду з захисту прав людини (ЄСПЛ). Представники Британії поки що відмовилися від визнання юрисдикцію цих інстанцій.

Нагадаємо, 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла зі складу Європейського Союзу. Згідно з домовленностями, на час перехідного періоду королівство залишається учасником внутрішнього ринку ЄС та митного союзу, а сторони тим часом домовляються про укладення торговельної угоди.