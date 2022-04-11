ЕС готов усилить поддержку Украины поставками оружия - глава МИД Германии

Цитата

"Мы очень хорошо понимаем, что в эти моменты украинцы могут защитить свободу, независимость и безопасность только с помощью оружия. Поэтому мы вместе, как Европейский Союз, как друзья Украины, в будущем интенсифицируем эти поставки оружия", - отметила Бербок.

Дополнение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены блока принять решение о предоставлении Украине оружия в течение нескольких дней, а не недель.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает окончательное решение о предоставлении Украине высококачественных танков для борьбы с россией, несмотря на давление со стороны нескольких других высших должностных лиц.