ЄС готовий посилити підтримку України постачанням зброї - глава МЗС Німеччини

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"Ми дуже добре розуміємо, що в ці моменти українці можуть захистити свободу, незалежність і безпеку тільки за допомогою зброї. Тому ми разом, як Європейський Союз, як друзі України, в майбутньому інтенсифікуємо ці поставки зброї", - зазначила Бербок.

Доповнення

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни-члени блоку прийняти рішення про надання Україні зброї протягом декількох днів, а не тижнів.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц затримує остаточне рішення про надання Україні високоякісних танків для боротьби з Росією, незважаючи на тиск з боку кількох інших вищих посадових осіб.