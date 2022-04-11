ЄС готовий посилити підтримку України постачанням зброї - глава МЗС Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Європейський Союз готовий посилити підтримку України, зокрема, поставками зброї. Про це за підсумками засідання Ради ЄС у Люксембурзі заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає УНН з посиланням на DW.
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"Ми дуже добре розуміємо, що в ці моменти українці можуть захистити свободу, незалежність і безпеку тільки за допомогою зброї. Тому ми разом, як Європейський Союз, як друзі України, в майбутньому інтенсифікуємо ці поставки зброї", - зазначила Бербок.
Доповнення
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни-члени блоку прийняти рішення про надання Україні зброї протягом декількох днів, а не тижнів.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц затримує остаточне рішення про надання Україні високоякісних танків для боротьби з Росією, незважаючи на тиск з боку кількох інших вищих посадових осіб.