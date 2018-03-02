ЕС готов присоединится к газовым переговорам между Украиной и РФ

"Нас проинформировали украинские власти о возможности чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе. Мы, конечно, приняли во внимание все беспокойство от наших украинских партнеров, и мы серьезно относимся к ним. И мы готовы работать с украинским и российскими властями", - отметила она.

По ее словам, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин связался с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем по поводу этого вопроса.

"С вице-президентом Шефчовичем вчера связался министр иностранных дел Украины, попросил того активировать консультации о возможных трехсторонних переговорах с участием Украины и России, и как всегда ЕК готова помочь этим переговорам, когда есть такой запрос с обеих сторон. Вице-президент Шефчович сегодня свяжется с обоими министрами энергетики Украины и России, чтобы коснуться этого вопроса", - сообщила Итконен.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ПАО "Газпром" должен выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.

В "Газпроме" заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.