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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59061 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71005 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73944 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106022 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99964 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104312 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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ЕС готов присоединится к газовым переговорам между Украиной и РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович в пятницу, 2 марта, планирует связаться с министрами энергетики России и Украины из-за "газового дела". Об этом заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе, передает УНН.

"Нас проинформировали украинские власти о возможности чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе. Мы, конечно, приняли во внимание все беспокойство от наших украинских партнеров, и мы серьезно относимся к ним. И мы готовы работать с украинским и российскими властями", - отметила она.

По ее словам, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин связался с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем по поводу этого вопроса.

"С вице-президентом Шефчовичем вчера связался министр иностранных дел Украины, попросил того активировать консультации о возможных трехсторонних переговорах с участием Украины и России, и как всегда ЕК готова помочь этим переговорам, когда есть такой запрос с обеих сторон. Вице-президент Шефчович сегодня свяжется с обоими министрами энергетики Украины и России, чтобы коснуться этого вопроса", - сообщила Итконен.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ПАО "Газпром" должен выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.

В "Газпроме" заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

 

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