ЄС готовий долучиться до газових переговорів між Україною і РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Заступник голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчовіч у п’ятницю, 2 березня, планує сконтактувати з міністрами енергетики Росії і України через “газову справу”. Про це заявила офіційний представник ЄК Анна-Каїса Ітконен під час брифінгу у Брюсселі, передає УНН.
“Нас було проінформовано українською владою щодо можливості надзвичайної ситуації в українській газотранспортній системі. Ми, звичайно, прийняли до уваги всі занепокоєння від наших українських партнерів, і ми серйозно ставимось до них. І ми готові працювати з українською та російською владою”, - зазначила речниця.
За її словами, напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін зв’язався з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем з цього питання.
“З віце-президентом Шефчовічем вчора зв’язався міністр закордонних справ України, який попросив того активувати консультації щодо можливих тристоронніх переговорів за участю України і Росії, і як завжди ЄК готова посприяти цим перемовам, коли є такий запит з обох сторін. Віце-президент Шефчовіч сьогодні зв’яжеться з обома міністрами енергетики України і Росії, щоб торкнутися цього питання”, — повідомила Ітконен.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ “Газпром” має виплатити НАК “Нафтогаз” 4,63 млрд дол.
У “Газпромі” заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.