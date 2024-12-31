ЕС готов к прекращению транзита газа из рф через Украину - Еврокомиссия

В Европейской комиссии заявили, что Европейский Союз готов прекратить транзит российского газа через Украину, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам представительницы Еврокомиссии, которую в понедельник, 30 декабря, процитировало агентство dpa, европейская инфраструктура - достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу.

«Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено», - заверила представительница Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что работали в координации со странами-членами европейского сообщества уже более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам. Газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям импорта сжиженного природного газа (СПГ), добавили там.

В последние годы меры по повышению энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии также усилили надежность газоснабжения, заявили в Еврокомиссии далее.

Дополнение

Контракт на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает 1 января 2025 года.

Премьер Словакии Фицо в письме к руководству ЕС пожаловался из-за остановки транзита газа