ЄС готовий до припинення транзиту газу з рф через Україну - Єврокомісія
Київ • УНН
Єврокомісія заявила про готовність ЄС припинити транзит російського газу через Україну після закінчення контракту. Європейська інфраструктура достатньо гнучка для альтернативних маршрутів постачання.
У Європейській комісії заявили, що Європейський Союз готовий припинити транзит російського газу через Україну, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
За словами представниці Єврокомісії, яку у понеділок, 30 грудня, процитувало агентство dpa, європейська інфраструктура - досить гнучка, щоб газ із третіх країн надходив альтернативними маршрутами до Центральної та Східної Європи.
"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки постачання ЄС обмежений", - запевнила представниця Єврокомісії.
У Єврокомісії заявили, що працювали в координації з країнами-членами європейської спільноти вже понад рік, щоб підготуватися до альтернативних схем. Газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям імпорту скрапленого природного газу (СПГ), додали там.
В останні роки заходи щодо підвищення енергоефективності та розширення використання відновлюваних джерел енергії також посилили надійність газопостачання, заявили в Єврокомісії далі.
Доповнення
Контракт на постачання російського газу до Європи через територію України спливає 1 січня 2025 року.
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