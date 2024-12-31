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ЄС готовий до припинення транзиту газу з рф через Україну - Єврокомісія

ЄС готовий до припинення транзиту газу з рф через Україну - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 27737 перегляди

Єврокомісія заявила про готовність ЄС припинити транзит російського газу через Україну після закінчення контракту. Європейська інфраструктура достатньо гнучка для альтернативних маршрутів постачання.

У Європейській комісії заявили, що Європейський Союз готовий припинити транзит російського газу через Україну, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

За словами представниці Єврокомісії, яку у понеділок, 30 грудня, процитувало агентство dpa, європейська інфраструктура - досить гнучка, щоб газ із третіх країн надходив альтернативними маршрутами до Центральної та Східної Європи.

"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки постачання ЄС обмежений", - запевнила представниця Єврокомісії.

У Єврокомісії заявили, що працювали в координації з країнами-членами європейської спільноти вже понад рік, щоб підготуватися до альтернативних схем. Газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям імпорту скрапленого природного газу (СПГ), додали там.

В останні роки заходи щодо підвищення енергоефективності та розширення використання відновлюваних джерел енергії також посилили надійність газопостачання, заявили в Єврокомісії далі.

Доповнення

Контракт на постачання російського газу до Європи через територію України спливає 1 січня 2025 року. 

Прем'єр Словаччини Фіцо у листі до керівництва ЄС поскаржився через зупинку транзиту газу30.12.24, 09:58 • 84684 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика

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