Подоляк объяснил российские нарративы о так называемом "перемирии", и указал единственный путь к завершению войны

Экономика рф несет существенные потери от санационного давления, и это не позволяет продолжать финансирование войны в достаточном для такой интенсивности объеме. Следовательно, необходимо усиливать давление на Россию, чтобы завершить войну, и прийти к миру. Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное - путь к масштабированию войны.. - резюмировал Подоляк.

Детали

Подоляк сообщил, что сейчас пропаганда рф одновременно призывает начать переговоры о перемирии, и применяет ядерные угрозы.

"Два главных месседжа, которые россия активно распространяет в эти дни любыми (официальными и неофициальными) каналами. Первый - требование ко всем "немедленно начать переговоры о перемирии", "заставьте Украину отказаться от сопротивления". Второй - возвращение к крайне неадекватным угрозам применить ядерное оружие, которые прямо на камеру высказывает экс-президент, заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев. - сообщил Подоляк.

"Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях", - пояснил действия россиян советник ОП.

Он также подчеркнул, что экономика РФ несет существенные потери от санационного давления, и это не позволяет продолжать финансирование войны в достаточном для такой интенсивности объеме;

инфраструктура большого количества российских регионов стремительно разрушается изнутри;

армия несет огромные потери.

Подоляк отметил, что нынешние заявления кремля - это знак действенного эффекта, который имеют сопротивление ВСУ и западные санкции.