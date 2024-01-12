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Подоляк объяснил российские нарративы о так называемом "перемирии", и указал единственный путь к завершению войны

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 19:31  •  15046 просмотра

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Подоляк подчеркивает, что усиление санкций и ударов по России является критически важным для мира, поскольку ее экономика и армия испытывают значительное давление.

Экономика рф несет существенные потери от санационного давления, и это не позволяет продолжать финансирование войны в достаточном для такой интенсивности объеме. Следовательно, необходимо усиливать давление на Россию, чтобы завершить войну, и прийти к миру. Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное - путь к масштабированию войны..

 - резюмировал Подоляк.

Детали

Подоляк сообщил, что сейчас пропаганда рф одновременно призывает начать переговоры о перемирии, и применяет ядерные угрозы.

"Два главных месседжа, которые россия активно распространяет в эти дни любыми (официальными и неофициальными) каналами. Первый - требование ко всем "немедленно начать переговоры о перемирии", "заставьте Украину отказаться от сопротивления". Второй - возвращение к крайне неадекватным угрозам применить ядерное оружие, которые прямо на камеру высказывает экс-президент, заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев.

- сообщил Подоляк.

"Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях", - пояснил действия россиян советник ОП.

Он также подчеркнул, что экономика РФ несет существенные потери от санационного давления, и это не позволяет продолжать финансирование войны в достаточном для такой интенсивности объеме;

инфраструктура большого количества российских регионов стремительно разрушается изнутри;

армия несет огромные потери.

Подоляк отметил, что нынешние заявления кремля - это знак действенного эффекта, который имеют сопротивление ВСУ и западные санкции.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Подоляк пояснив російські наративи про так зване "перемир'я", та вказав єдиний шлях до завершення війни
Podolyak explained Russian narratives about the so-called "truce" and pointed out the only way to end the war
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