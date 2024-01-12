Подоляк объяснил российские нарративы о так называемом "перемирии", и указал единственный путь к завершению войны
Киев • УНН
Подоляк подчеркивает, что усиление санкций и ударов по России является критически важным для мира, поскольку ее экономика и армия испытывают значительное давление.
Экономика рф несет существенные потери от санационного давления, и это не позволяет продолжать финансирование войны в достаточном для такой интенсивности объеме. Следовательно, необходимо усиливать давление на Россию, чтобы завершить войну, и прийти к миру. Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.
В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное - путь к масштабированию войны..
Детали
Подоляк сообщил, что сейчас пропаганда рф одновременно призывает начать переговоры о перемирии, и применяет ядерные угрозы.
"Два главных месседжа, которые россия активно распространяет в эти дни любыми (официальными и неофициальными) каналами. Первый - требование ко всем "немедленно начать переговоры о перемирии", "заставьте Украину отказаться от сопротивления". Второй - возвращение к крайне неадекватным угрозам применить ядерное оружие, которые прямо на камеру высказывает экс-президент, заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев.
"Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях", - пояснил действия россиян советник ОП.
Он также подчеркнул, что экономика РФ несет существенные потери от санационного давления, и это не позволяет продолжать финансирование войны в достаточном для такой интенсивности объеме;
инфраструктура большого количества российских регионов стремительно разрушается изнутри;
армия несет огромные потери.
Подоляк отметил, что нынешние заявления кремля - это знак действенного эффекта, который имеют сопротивление ВСУ и западные санкции.
Подоляк объяснил российские нарративы о так называемом "перемирии", и указал единственный путь к завершению войны
Подоляк подчеркивает, что усиление санкций и ударов по России является критически важным для мира, поскольку ее экономика и армия испытывают значительное давление.
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