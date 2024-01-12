Подоляк пояснив російські наративи про так зване "перемир'я", та вказав єдиний шлях до завершення війни

Економіка рф зазнає суттєвих втрат від санаційного тиску, і це не дає змоги продовжувати фінансування війни в достатньому для такої інтенсивності обсязі. Відтак, необхідно посилювати тиск на росію, аби завершити війну, й прийти до миру. Про це написав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

У цей критичний момент удари по окупантах та економічні обмеження треба лише посилювати. Це єдина дорога до миру. Все інше – шлях до масштабування війни…

Деталі

Подоляк повідомив, що нині пропаганда рф одночасно закликає почати перемовини про перемир’я, та застосовує ядерні погрози.

"Два головні меседжі, які росія активно поширює в ці дні будь-якими (офіційними та неофіційними) каналами. Перший – вимога до всіх "негайно почати перемовини про перемир’я", "примусьте Україну відмовитися від спротиву". Другий – повернення до вкрай неадекватних погроз застосувати ядерну зброю, які просто на камеру висловлює експрезидент, заступник голови Ради безпеки рф медведєв.