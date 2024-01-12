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Подоляк пояснив російські наративи про так зване "перемир'я", та вказав єдиний шлях до завершення війни

Подоляк пояснив російські наративи про так зване "перемир'я", та вказав єдиний шлях до завершення війни

Київ • УНН

 • 34848 перегляди

Подоляк підкреслює, що посилення санкцій та ударів по росії є критично важливим для миру, оскільки її економіка та армія зазнають значного тиску.

Економіка рф зазнає суттєвих втрат від санаційного тиску, і це не дає змоги продовжувати фінансування війни в достатньому для такої інтенсивності обсязі. Відтак, необхідно посилювати тиск на росію, аби завершити війну, й прийти до миру. Про це написав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

У цей критичний момент удари по окупантах та економічні обмеження треба лише посилювати. Це єдина дорога до миру. Все інше – шлях до масштабування війни…

 - резюмував Подоляк.

Деталі

Подоляк повідомив, що нині пропаганда рф одночасно закликає почати перемовини про перемир’я, та застосовує ядерні погрози.

"Два головні меседжі, які росія активно поширює в ці дні будь-якими (офіційними та неофіційними) каналами. Перший – вимога до всіх "негайно почати перемовини про перемир’я", "примусьте Україну відмовитися від спротиву". Другий – повернення до вкрай неадекватних погроз застосувати ядерну зброю, які просто на камеру висловлює експрезидент, заступник голови Ради безпеки рф медведєв.

– повідомив Подоляк.

"Не говоритимемо про очевидну психічну неадекватність авторів такої "дипломатичної стратегії". Також не даватимемо оцінку суб’єктності самого Медведєва. Відзначимо очевидну слабкість, істеричність, бажання отримати передишку, які проглядаються в цих російських повідомленнях", – пояснив дії росіян радник ОП.

Він також підкресли, що економіка рф зазнає суттєвих втрат від санаційного тиску, і це не дає змоги продовжувати фінансування війни в достатньому для такої інтенсивності обсязі;

інфраструктура великої кількості російських регіонів стрімко руйнується зсередини;

армія зазнає величезних втрат.

Подоляк зазначив, що нинішні заяви кремля – це знак дієвого ефекту, що мають спротив ЗСУ та західні санкції.

Тетяна Салганік

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