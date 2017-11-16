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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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ЕП призвал создать трастовый фонд для Украины, Грузии и Молдовы

ЕП призвал создать трастовый фонд для Украины, Грузии и Молдовы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Страны Восточного партнерства, совершившие значительный прогресс в проведении реформ, связанных с ЕС, должны получить возможность присоединиться к европейскому Таможенному и Энергетическому союзу, а также для Украины, Грузии и Молдовы должен быть создан трастовый фонд. Такое решение приняли депутаты Европарламента накануне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

Депутаты Европарламента отметили значительный прогресс со времени проведения последнего саммита Восточного партнерства в Риге в 2015 году. Они отметили, что некоторые восточные партнеры внедрили важные реформы.

Они также выступили за четкие критерии будущего сотрудничества. Депутаты отметили, что ни одно будущее соглашение не будет ратифицировано, если страна не уважает ценностей ЕС или угрожает защитникам прав человека и журналистам.

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Депутаты ЕП предоставили рекомендации к следующему саммиту, который пройдет 24 ноября в Брюсселе. В частности, это касается создания трастового фонда для Украины, Грузии и Молдовы. Целью этого фонда может стать осуществление частных и государственных инвестиций в развитие социальной и экономической инфраструктуры.

Кроме того, предлагается установить модель "Восточное партнерство+" для ассоциированных стран, которые осуществили значительный прогресс в проведении реформ, связанных с ЕС. Эта модель должна предусматривать предоставление таким странам возможности присоединиться к европейскому Таможенному союзу, Энергетическому союзу, Цифровому союзу или даже Шенгенской зоны и отмены тарифов в мобильном роуминге.

Евродепутаты также призвали поддержать экономические реформы, которые отменяют монополии, ограничивающие влияние олигархов, борющихся с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, а также сохранять коллективное давление на Россию для разрешения конфликтов в восточной Украине, на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии и в Приднестровье, как и поддержать размещения вооруженной полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в восточной Украине.

Резолюцию принято 519 голосами, 114 - против, 47 - воздержались.

Ранее И.Геращенко заявила, что план "Восточного партнерства" уже есть тесен для Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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