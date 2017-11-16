ЄП закликав створити трастовий фонд для України, Грузії та Молдови

Депутати Європарламенту відзначили значний прогрес з часу проведення останнього саміту Східного партнерства в Ризі в 2015 році. Вони відзначили, що деякі східні партнери впровадили важливі реформи.

Вони також виступили за чіткі критерії майбутньої співпраці. Депутати наголосили, що жодна майбутня угода не буде ратифікована, якщо країна не поважає цінностей ЄС чи погрожує захисникам прав людини та журналістам.

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Депутати ЄП надали рекомендації до наступного саміту, який пройде 24 листопада в Брюсселі. Зокрема, це стосується створення трастового фонду для України, Грузії та Молдови. Ціллю цього фонду може стати здійснення приватних та державних інвестицій в розвиток соціальної та економічної інфраструктури.

Крім того, пропонується встановити модель "Східне партнерство+" для асоційованих країн, які здійснили значний прогрес у проведенні реформ, пов’язаних з ЄС. Ця модель має передбачати надання таким країнам можливості приєднатися до європейського Митного союзу, Енергетичного союзу, Цифрового союзу чи навіть Шенгенської зони та скасування тарифів у мобільному роумінгу.

Євродепутати також закликали підтримати економічні реформи, які скасовують монополії, обмежують вплив олігархів, борються з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків, а також зберігати колективний тиск на Росію для вирішення конфліктів у східній Україні, на окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії та в Придністров’ї, як і підтримати розміщення озброєної поліцейської місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в східній Україні.

Резолюцію прийнято 519 голосами, 114 - проти, 47 - утримались.

Раніше І.Геращенко заявила, що план "Східного партнерства" вже є затісним для України.