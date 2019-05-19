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ЕВС не будет аннулировать победу Лоуренса на "Евровидении" из-за старой песни

ЕВС не будет аннулировать победу Лоуренса на "Евровидении" из-за старой песни

Киев  •  УНН

 • 12174 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе "Евровидение-2019". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление в воскресенье сделал официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

Ранее было замечено, что  нарушил главное правило международного песенного конкурса, выступив со старой песней. Видео с аналогичной песней в исполнении Лоуренса размещено еще в 2017 году на YouTube-канале.

Гудман пояснил, что опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, "не дал ему преимущества" на конкурсе. Поэтому песня была допущена к состязаниям.

"ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году, - отметил официальный представитель. - ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом".

Правила конкурса "Евровидение", касающиеся коммерческого выпуска песни, продолжил Гудман, "существуют для того, чтобы препятствовать широкому распространению любой песни, так как это могло бы создать несправедливые преимущества в конкурсе". В прошлом, напомнил он, были случаи, когда песни выпускались, но не становились достоянием широкой публики до установленного правилами срока, однако Референтная группа "Евровидения" (руководящий орган конкурса) допускала их к участию.

"Основываясь на предыдущих решениях, Референтная группа таким образом пришла к заключению, что опубликованное в YouTube видео не дало Дункану Лоуренсу какого-либо несправедливого преимущества во время конкурса "Евровидение-2019", и песня была допущена к состязанию", - заключил Гудман.

Напомним, победителем песенного конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве (Израиль) стал представитель Нидерландов Duncan Laurence с песней Arcade, набрав 492 балла.

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