ЄМС не буде анулювати перемогу Лоуренса на "Євробаченні" через стару пісню

Таку заяву в неділю зробив офіційний представник ЄВС Девід Гудман.

Раніше було помічено, що Дункан Лоуренс порушив головне правило міжнародного пісенного конкурсу, виступивши зі старою піснею. Відео з аналогічною піснею у виконанні Лоуренса розміщено ще в 2017 році на YouTube-каналі.

Гудман пояснив, що опублікований в 2017 році в соцмережах відеоролик пісні Arcade, яку виконав Лоуренс, "не дав йому переваги" на конкурсі. Тому пісня була допущена до змагань.

"ЄМС був в курсі того, що виконана в цьому році Дунканом Лоуренсом, який представляв Нідерланди, пісня Arcade була опублікована на YouTube в 2017 році, - зазначив офіційний представник. - ЄМС хотів би пояснити, це не було офіційним випуском пісні, і аж до останнього часу це побачили лише кілька сотень глядачів, поки потім це не стало відомо перед конкурсом ".

Правила конкурсу "Євробачення", що стосуються комерційного випуску пісні, продовжив Гудман, "існують для того, щоб перешкоджати поширенню будь-якої пісні, бо це могло б створити несправедливі переваги в конкурсі". У минулому, нагадав він, були випадки, коли пісні випускалися, але не ставали надбанням широкої публіки до встановленого правилами терміну, проте Референтна група "Євробачення" (керівний орган конкурсу) допускала їх до участі.

"Грунтуючись на попередніх рішеннях, Референтна група таким чином прийшла до висновку, що опубліковане в YouTube відео не дало Дункана Лоуренсу будь-якої несправедливої переваги під час конкурсу" Євробачення-2019 ", і пісня була допущена до змагання", - уклав Гудман.

Нагадаємо, переможцем пісенного конкурсу “Євробачення-2019” у Тель-Авіві (Ізраїль) став представник Нідерландів Duncan Laurence з піснею Arcade, набравши 492 бали.