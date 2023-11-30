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Ехали на вызов и попали под удар рф: на Херсонщине пострадали двое полицейских

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 17:57  •  4559 просмотра

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Двое украинских полицейских были ранены в Бериславе Херсонской области после того, как россия сбросила взрывчатку с беспилотника; сейчас они получают медицинскую помощь.

Сегодня рф атаковала Берислав Херсонской области, в результате чего ранения получили двое полицейских, которые ехали на вызов. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Сегодня оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку вблизи административного здания в Бериславе. Двое пострадавших мужчин, о которых мы сообщали оказались правоохранителями, которые как раз направлялись на вызов. 

В результате взрыва ВОГ-17 травмированы 22-летний и 37-летний полицейские, которые как раз направлялись на вызов

- сообщили правоохранители.

Коллеги-полицейские из роты полиции особого назначения эвакуировали раненых в больницу, где теперь медики оказывают правоохранителям необходимую помощь.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Їхали на виклик та потрапили під удар рф: на Херсонщині постраждали двоє поліцейських
On their way to a call and under attack from Russia: two policemen were injured in Kherson region
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Ехали на вызов и попали под удар рф: на Херсонщине пострадали двое полицейских

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