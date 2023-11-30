Ехали на вызов и попали под удар рф: на Херсонщине пострадали двое полицейских
Киев • УНН
Двое украинских полицейских были ранены в Бериславе Херсонской области после того, как россия сбросила взрывчатку с беспилотника; сейчас они получают медицинскую помощь.
Сегодня рф атаковала Берислав Херсонской области, в результате чего ранения получили двое полицейских, которые ехали на вызов. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
Сегодня оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку вблизи административного здания в Бериславе. Двое пострадавших мужчин, о которых мы сообщали оказались правоохранителями, которые как раз направлялись на вызов.
В результате взрыва ВОГ-17 травмированы 22-летний и 37-летний полицейские, которые как раз направлялись на вызов
Коллеги-полицейские из роты полиции особого назначения эвакуировали раненых в больницу, где теперь медики оказывают правоохранителям необходимую помощь.
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Ехали на вызов и попали под удар рф: на Херсонщине пострадали двое полицейских
Двое украинских полицейских были ранены в Бериславе Херсонской области после того, как россия сбросила взрывчатку с беспилотника; сейчас они получают медицинскую помощь.
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