Ехали на вызов и попали под удар рф: на Херсонщине пострадали двое полицейских

Сегодня рф атаковала Берислав Херсонской области, в результате чего ранения получили двое полицейских, которые ехали на вызов. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Сегодня оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку вблизи административного здания в Бериславе. Двое пострадавших мужчин, о которых мы сообщали оказались правоохранителями, которые как раз направлялись на вызов.

В результате взрыва ВОГ-17 травмированы 22-летний и 37-летний полицейские, которые как раз направлялись на вызов - сообщили правоохранители.

Коллеги-полицейские из роты полиции особого назначения эвакуировали раненых в больницу, где теперь медики оказывают правоохранителям необходимую помощь.

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