Египетского чиновника казнят за убийство украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Египетского государственного служащего приговорили к смертной казни за убийство украинки, которая работала в гостинице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Egypt Independent.
Обвиняемый чиновник убил 29-летнюю украинку Марину Адиклану, которая работала в отеле курортного города Хургада. Он проник в помещение женщины и напал на нее, однако она начала оказывать ему сопротивление.
В ходе драки чиновник взял на кухне нож и зарезал женщину, после чего скрылся. Муж украинки нашел ее труп и обратился в полицию, которая задержала убийцу. На его теле обнаружили травмы от драки, а на одежде, которую тот сдал в прачечную - кровь.
Как сообщал УНН, в Ровно 24-летняя женщина убила своего мужа-стилиста и убежала в Египет. После запроса на экстрадицию убийцу вернули в Украину.