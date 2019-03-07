Египетского чиновника казнят за убийство украинки

Обвиняемый чиновник убил 29-летнюю украинку Марину Адиклану, которая работала в отеле курортного города Хургада. Он проник в помещение женщины и напал на нее, однако она начала оказывать ему сопротивление.

В ходе драки чиновник взял на кухне нож и зарезал женщину, после чего скрылся. Муж украинки нашел ее труп и обратился в полицию, которая задержала убийцу. На его теле обнаружили травмы от драки, а на одежде, которую тот сдал в прачечную - кровь.

Как сообщал УНН, в Ровно 24-летняя женщина убила своего мужа-стилиста и убежала в Египет. После запроса на экстрадицию убийцу вернули в Украину.