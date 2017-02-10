Підозрювана у вбивстві перукаря з Рівного втекла в Єгипет
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 лютого. УНН. У вбивстві у Рівному 37-річного власника перукарні підозрюють його дружину, з якою він не проживав. Ця жінка виїхала в Єгипет за туристичною путівкою. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник начальника управління НП у Рівненській області Сергій Волков.
За його словами, дружина наперед замовила тур. Коли чоловік не дав кошти, забрала їх з перукарні. Потім сталось вбивство.
"Сергія вбили в квартирі, де вона (дружина - ред.) проживала з двома малолітніми дітьми. Його тіло замотала в поліетиленову плівку та сховала у коморі. На тілі - 4 ножові поранення", - зазначив С.Волков.
Слідчі готуються оголосити підозру у скоєнні вбивства за ст.115 ККУ 23-річній Тетяні, з якою перукар не розлучився, але спільно не проживав.
Якщо жінка не повернеться з відпочинку, то оголосять в міжнародний розшук.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, власника перукарні зарізали у Рівному.