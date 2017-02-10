Подозреваемая в убийстве парикмахера из Ровно сбежала в Египет
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 февраля. УНН. В убийстве в Ровно 37-летнего владельца парикмахерской подозревают его жену, с которой он не проживал. Эта женщина уехала в Египет по туристической путевке. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника управления НП в Ровенской области Сергей Волков.
По его словам, жена заранее заказала тур. Когда мужчина не дал денег, забрала их из парикмахерской. Затем произошло убийство.
"Сергея убили в квартире, где она (жена - ред.) проживала с двумя малолетними детьми. Его тело замотала в полиэтиленовую пленку и спрятала в кладовке. На теле - 4 ножевых ранения", - отметил С.Волков.
Следователи готовятся объявить подозрение в совершении убийства по ст.115 УК 23-летней Татьяне, с которой парикмахер не развелся но совместно не проживал.
Если женщина не вернется с отдыха, то ее объявят в международный розыск.
Напомним, как сообщал УНН, владельца парикмахерской зарезали в Ровно.