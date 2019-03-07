Єгипетського чиновника стратять за вбивство українки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Єгипетського державного службовця засудили до смертної кари за вбивство українки, яка працювала у готелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Egypt Independent.
Обвинувачений чиновник вбив 29-річну українку Марину Адіклану, яка працювала в готелі курортного міста Хургада. Він проникнув до помешкання жінки і напав на неї, проте вона почала чинити йому опір.
В ході бійки чиновник взяв на кухні ніж і зарізав жінку, після чого втік. Чоловік українки знайшов її мертве тіло і звернувся до поліції, яка затримала вбивцю. На його тілі виявили травми від бійки, а на одягу, який той здав у пральню - кров.
Як повідомляв УНН, у Рівному 24-річна жінка вбила свого чоловіка-стиліста та втекла до Єгипту. Після запиту на екстрадицію вбивцю повернули до України.