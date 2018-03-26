Египетская полиция ликвидировала организаторов теракта в Александрии

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 39807 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62258 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100081 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107750 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115819 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121395 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132624 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146749 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148051 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Египетская полиция ликвидировала организаторов теракта в Александрии

Египетская полиция ликвидировала организаторов теракта в Александрии

Киев  •  УНН

 • 8667 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Египетские власти заявили, что в воскресенье они убили шесть человек в связи со взрывом автомобиля, который произошел в Александрии в субботу накануне президентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

“Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки „Братья мусульмане“, что привело к смерти шести человек”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, террористическая группировка “Аль-Каида”, известная самыми кровавыми в мире терактами 11 сентября 2001 года в США, в последнее время значительно усилилась и насчитывает десятки тысяч боевиков. Такую оценку привел в бюллетене нью-йоркской неправительственной организации Совета по международным делам американский эксперт Брюс Хоффман.

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