Египетская полиция ликвидировала организаторов теракта в Александрии

“Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки „Братья мусульмане“, что привело к смерти шести человек”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, террористическая группировка “Аль-Каида”, известная самыми кровавыми в мире терактами 11 сентября 2001 года в США, в последнее время значительно усилилась и насчитывает десятки тысяч боевиков. Такую оценку привел в бюллетене нью-йоркской неправительственной организации Совета по международным делам американский эксперт Брюс Хоффман.