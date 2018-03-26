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Єгипетська поліція ліквідувала організаторів теракту в Александрії

Єгипетська поліція ліквідувала організаторів теракту в Александрії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Єгипетська влада заявила, що в неділю вони вбили шістьох людей у зв’язку з вибухом автомобіля, який стався в Александрії в суботу напередодні президентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

“Міністерство внутрішніх справ завдало потужного удару по лігву угруповання „Брати мусульмани“, що призвело до смерті шести осіб”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Аль-Каїда”, відоме найкривавішими у світі терактами 11 вересня 2001 року в США, останнім часом значно посилилося і налічує десятки тисяч бойовиків. Таку оцінку привів у бюлетені нью-йоркської неурядової організації Ради з міжнародних справ американський експерт Брюс Хоффман.

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